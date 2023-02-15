النشرة الاقتصادية (2023/2/15)

استأنفت بورصة إسطنبول التداول لأول مرة منذ إغلاقها بسبب زلزال كهرمان مرعش الأسبوع الماضي، وبدأ المؤشر العام للسوق على صعود كبير بنحو 10% في الساعة الأولى من التداول، وذلك بعد تراجعه بأكثر من 16% ..