الحصاد (2023/2/14)

تناول عبد القادر عياض في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في اليوم التاسع للزلزال.. إخراج ناجين من تحت الأنقاض في مناطق عدة. – السلطات التركية تعلن تجاوز عدد القتلى 35 ألفا، ونزوح أكثر من مليوني شخص.