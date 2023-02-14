النشرة الاقتصادية (2023/2/14)

أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصدر مطلع، بأن تركيا تبحث استئناف التداول في بورصة إسطنبول غدا الأربعاء، حسبما كان مقررا. وكانت بلومبيرغ نقلت أمس الاثنين أن المسؤولين الأتراك يبحثون تمديد إغلاق السوق.