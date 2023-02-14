المستشفيات الميدانية.. كيف تنقذ المصابين في الكوارث من شبح الموت؟

تبرز الحاجة في مناطق الكوارث الطبيعية لمستشفيات ميدانية، فهي تلعب دورا كبيرا في مراحل الاستجابة الأولى، خاصة لتداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في تركيا وسوريا.