الحصاد (2023/2/13)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2023/2/13) المواضيع التالية: – زلزال سوريا.. مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة نسق الاستجابة الدولية. – في الشمال السوري.. آلاف المشردين في ريفي حلب وإدلب يواجهون البرد.