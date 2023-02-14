الجزيرة توثق حجم الدمار الذي لحق بالطرق في كهرمان مرعش بعد الزلزال

دمر زلزال كهرمان مرعش عددا من الطرق الرئيسة التي تربط الولايات المدمرة ببعضها، مراسل الجزيرة يرصد ما حلّ بأحد الطرق في قرية جيجيلي بولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال.