الحصاد (2023/2/12)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ شمال غربي سوريا.. مساعدات تتعثر بعد 7 أيام من الزلزال وسجال سياسي يطيل الانتظار والأمم المتحدة تقر بخذلان المتضررين..