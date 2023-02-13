لهذه الأسباب كان زلزال تركيا وسوريا عنيفا ومدمرا

عادلت قوة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا نحو 500 قنبلة نووية؛ وهو ما ترك آثارا واسعة على البلدين. أسباب الزلزال، وقوته، وحجم ما خلفه من آثار، نستعرضها في التقرير.