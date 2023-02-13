زلزال تركيا.. من المسؤول عن انهيار المباني؟

بعد انهيار وتضرر أكثر من 25 ألف مبنى جراء الزلزال في تركيا، تعهّدت السلطات بإجراء تحقيقات مستفيضة مع أي شخص يشتبه في مسؤوليته عن انهيار المباني في الزلزال جراء عدم التقيد بالمعايير.