البحث عن ناجين في ولاية هاتاي التركية بعد أسبوع من الزلزال

تتواصل أعمال إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين في ولاية هاتاي التركية بعد أسبوع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا. ولحقت بولاية هاتاي خسائر بشرية ومادية جسيمة.