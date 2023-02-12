كيف تبني منزلا مقاوما للزلازل؟

يقول المهندسون والخبراء إن هناك عدة معايير هندسية تتبع في بناء المنازل وتجعلها أكثر مقاومة للزلازل، ومن ضمن هذه المعايير استخدام الخرسانة المسلحة في البناء وعدم الاكتفاء بالخرسانة العادية.