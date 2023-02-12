كاميرا الجزيرة ترصد دمار مدينة جنديرس بريف حلب بعد الزلزال

رصدت كاميرا الجزيرة الدمار الكبير الذي لحق بمدينة جنديرس بريف حلب، واستمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت أنقاض مبانيها المدمرة. التفاصيل يرويها مراسل الجزيرة عمرو حلبي.