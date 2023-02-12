بعد 121 ساعة.. سبعينية تخرج من تحت الأنقاض

وسط قتامة الوضع في تركيا وسوريا، تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة كهرمان مرعش من إنقاذ امرأة في السبعين من عمرها بعد 121 ساعة من وقوع الزلزال، وذلك من بين أنقاض مبنى من عدة طوابق.