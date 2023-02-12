النشرة الاقتصادية (2023/2/12)

نقلت رويترز عن مصادر أن تحميل النفط الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي قد يستأنف اليوم أو غدا، وقالت المصادر إنه تم تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال في منشآت الميناء ويجري إصلاحها حاليا..