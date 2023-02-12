الحصاد (2023/2/11)

تابع حسن جمول في الحصاد (2023/2/11) المواضيع الآتية: – حصيلة ضحايا زلزال كهرمان مرعش في تركيا وسوريا تقارب 26 ألفا. – الشمال السوري.. انتقادات تتزايد للتأخير الدولي في إرسال المساعدات.