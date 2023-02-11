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مراسل الجزيرة يرصد أوضاع المتضررين في ريف حلب
رصد مراسل الجزيرة عمرو حلبي أوضاع المتضررين في عفرين بريف حلب جراء الزلزال، حيث تعيش مئات العائلات ظروفا قاسية دون مأوى.
11/2/2023
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آخر تحديث: 11/2/2023
04:10 PM (مكة المكرمة)
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