مراسل الجزيرة يرصد أوضاع المتضررين في ريف حلب

رصد مراسل الجزيرة عمرو حلبي أوضاع المتضررين في عفرين بريف حلب جراء الزلزال، حيث تعيش مئات العائلات ظروفا قاسية دون مأوى.