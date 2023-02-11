مراسل الجزيرة يرصد أوضاع المتضررين في ريف حلب

رصد مراسل الجزيرة عمرو حلبي أوضاع المتضررين في عفرين بريف حلب جراء الزلزال، حيث تعيش مئات العائلات ظروفا قاسية دون مأوى.
11/2/2023-|آخر تحديث: 11/2/202304:10 PM (مكة المكرمة)