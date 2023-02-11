شاهد ما فعله زلزال تركيا.. بستان انقسم إلى نصفين وتشكل فيه واد عميق

شاهد ما فعله زلزال تركيا.. بستان انقسم إلى نصفين وتشكل فيه واد عميق

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