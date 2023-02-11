تعرف على مراحل تدخل فرق الإنقاذ في الكوارث

مع اللحظات الأولى لوقوع الكارثة، تتركز جهود فرق الإنقاذ على محاولة إنقاذ العالقين تحت الركام، ويستخدمون في هذه المرحلة -التي قد تمتد إلى 7 أيام- عدة أنظمة لتحديد الأجسام الحية تحت الركام،