تعرف على أهم ما يميز ميناء إسكندرون

برزت الأهمية التي يشكلها ميناء إسكندرون بعد حدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إذ تبين أنه يؤمن التنقل السريع والمنتظم إلى مناطق الزلزال، وقد لعب دورا مهما في إجلاء المدنيين الناجين من الزلزال.