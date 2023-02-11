الحصاد (2023/2/10)

تابع محمد كريشان في الحصاد (2023/2/10) المواضيع التالية: – بعد أكثر من 100 ساعة على زلزال تركيا وسوريا.. إخراج أشخاص على قيد الحياة. – عدد ضحايا الزلزال في تركيا يرتفع إلى أكثر من ألف قتيل.