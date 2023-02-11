إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض وكاميرا الجزيرة ترصد حجم الدمار في نورداغ

أفاد مراسل الجزيرة بأن فرق الإنقاذ التركية أخرجت أسرة تتكون من أم وأب و3 أطفال بعد قضائهم 130 ساعة تحت الأنقاض، ورصدت كاميرا الجزيرة مدى الدمار والخراب بمدينة نورداغ.