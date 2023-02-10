مياه نهر العاصي تهدد بلدة التلول بعد انهيار سد ترابي

في تفاقم للأزمة التي خلفها زلزال تركيا، غمرت مياه نهر العاصي أجزاء واسعة من بلدة التلول قرب الحدود السورية التركية، بسبب انهيار سد ترابي كان يفصل البلدة عن النهر.