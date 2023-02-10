الحصاد (2023/2/9)

تناول حسن جمّول في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في تركيا، جهود الإنقاذ تتواصل بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.. وأعداد ضحايا الزلزال تتجاوز 17 ألف قتيل و66 ألف مصاب. ـ في سوريا نحو 4 آلاف قتيل..