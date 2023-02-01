هاجس مشترك يؤرقهم.. كيف تحارب الصومال تهديدات حركة الشباب؟

اختتمت في العاصمة الصومالية مقديشو قمة رباعية بمشاركة رؤساء الصومال وجيبوتي وكينيا ورئيس الوزراء الإثيوبي. وناقشت القمة سبل تنسيق الجهود في محاربة حركة الشباب.
1/2/2023