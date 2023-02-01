كأس العالم للأندية في المغرب

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الأول من فبراير/شباط في المغرب بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة عربية ثلاثية متمثلة بالوداد المغربي والأهلي المصري والهلال السعودي.