هل طوقت القوات الروسية باخموت بالفعل؟

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك أن القوات الروسية أحكمت تطويق مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وأضافت أن المدينة تخضع حاليا لحصار مشدد وأن معارك تدور للسيطرة على الطريق السريع..