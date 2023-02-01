العصيد اليمنية وجبة الأغنياء والفقراء

العصيد أكلة عرفها العرب منذ قديم العصور، وهي اليوم وجبة شهيرة في عدد من البلدان العربية، خاصة اليمن، حيث تُعدّ طبق الفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.