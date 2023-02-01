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الشركات الخاصة تتنافس على غزو الفضاء
كان الفضاء عام 2022 مزدحما، حيث نجحت وكالة الفضاء الأميركية ناسا في رحلة اختبار مركبة أوريون التابعة لها، أما العام الجاري تضع شركات الفضاء الخاصة عيونها على سطح القمر.
1/2/2023
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