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مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds
57:11
الحصاد (2023/1/31)
تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في ختام جولته الشرق أوسطية.. بلينكن يشدد على ضرورة وقف العنف والتصعيد بشكل فوري ويؤكد تمسك واشنطن بتطبيق حل الدولتين على المدى البعيد..
1/2/2023
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