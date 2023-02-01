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الحصاد (2023/1/31)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في ختام جولته الشرق أوسطية.. بلينكن يشدد على ضرورة وقف العنف والتصعيد بشكل فوري ويؤكد تمسك واشنطن بتطبيق حل الدولتين على المدى البعيد..