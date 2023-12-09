كم قتيل وأسير وجريح لإسرائيل في الحروب التي خاضتها منذ1967؟

تظهر الأرقام الرسمية أنه في حرب عام 1967 قتل 650 إسرائيليا وارتفع هذا الرقم إلى 2656 في حرب عام 1973 في حين وصل عدد القتلى الإسرائيليين في الحرب الحالية حتى الوقت الراهن إلى 1641 قتيل

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