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كم قتيل وأسير وجريح لإسرائيل في الحروب التي خاضتها منذ1967؟
تظهر الأرقام الرسمية أنه في حرب عام 1967 قتل 650 إسرائيليا وارتفع هذا الرقم إلى 2656 في حرب عام 1973 في حين وصل عدد القتلى الإسرائيليين في الحرب الحالية حتى الوقت الراهن إلى 1641 قتيل
أما فيما يتعلق بعدد الجرحى فقد اعترفت إسرائيل بإصابة 2000 إسرائيلي في حرب عام 1967 وبلغ عدد الجرحى في حرب 1973، 7250 جريحا، بينما بلغ عدد الجرحى بالحرب الحالية 9976 جريحا وفقا للأرقام الإسرائيلية. وبشأن عدد الأسرى فإن إسرائيل تتحدث عن 15 أسيرا في حرب 1967، بينما أسر 340 إسرائيليا في حرب 1973، وأما في الحرب الحالية فقد بلغ عدد الأسرى 242 أسيرا.
9/12/2023