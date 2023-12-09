شاهد.. محاولات إيجاد أحياء تحت أنقاض بناية قصفها الاحتلال في خان يونس

نقلت قناة الجزيرة صورا لشقة سكنية غربي خان يونس في قطاع غزة تحولت إلى ركام بعد أن قصفها الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد 15 من ساكنيها بينهم أطفال.

وأظهرت الصور المواطنين وهم ينادون على المفقودين تحت الأنقاض، وكانت بعض الجثث ملقاة على الأرض وبعض الجرحى بين الحياة والموت.

في حين تجري عمليات البحث عن الشهداء والجرحى والعالقين اعتمادا على إضاءة الهواتف الجوالة، بسبب انقطاع الكهرباء في المكان، وبالأيدي والوسائل البدائية.