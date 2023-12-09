شاهد.. قناصة الاحتلال يواصلون استهداف الطواقم الطبية بمجمع الشفاء في غزة

رصدت كاميرا الجزيرة مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي في غزة بالقنص والقصف المتواصل الذي منعهم القيام بمهامهم في معالجة الجرحى.

وقال أحد المسعفين -للصحفي إسماعيل الغول الذي أعد الفيديو للجزيرة- "بينما كنا نقوم بعملنا تلقى زميلنا ضابط الإسعاف خالد أبو نعمة رصاصة في كتفه وهو يقوم بواجبه، كما أطلق قناصة الجيش الإسرائيلي الرصاص على سيارات الإسعاف بشكل مباشر، نجم عنه إصابة عدد من الأطباء بجراح خطيرة"