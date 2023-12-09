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شاهد.. قصف إسرائيلي يخلف دمارا كبيرا بمستشفى اليمن السعيد في جباليا
رصدت كاميرا الجزيرة مشاهد الدمار والخراب الكبيرين اللذين خلفهما القصف الإسرائيلي على مستشفى اليمن السعيد في مدينة جباليا (شمال غزة)، والذي كان ملجأ للنازحين رغم أنه لا يزال قيد الإنشاء.
وأوضح شهود عيان في الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف للجزيرة- قسوة الظروف التي يعيشونها من انعدام الغذاء والماء والدواء بسبب استمرار القصف المباشر على المستشفى وسيارات الإسعاف، الأمر الذي أجبرهم على دفن جثث الشهداء بساحة المستشفى.
9/12/2023-|آخر تحديث: 9/12/202309:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)