شاهد.. قصف إسرائيلي يخلف دمارا كبيرا بمستشفى اليمن السعيد في جباليا

رصدت كاميرا الجزيرة مشاهد الدمار والخراب الكبيرين اللذين خلفهما القصف الإسرائيلي على مستشفى اليمن السعيد في مدينة جباليا (شمال غزة)، والذي كان ملجأ للنازحين رغم أنه لا يزال قيد الإنشاء.

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