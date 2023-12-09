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ذوو الأسرى والمحتجزين يطالبون نتنياهو بالعودة لطاولة التفاوض فورا
تظاهر عدد من ذوي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة باستعادة ذويهم وذلك بعد يوم من إعلان مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية لتحريره.
ورفع المحتجون صور ذويهم وهتفوا "نريد عودتهم أحياء كلهم الآن"، وطالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال والد إحدى الأسيرات في كلمة "لقد أعدتم 114 منهم عبر المفاوضات والآن نطالبكم بإعادة الباقين أحياء".
وأضاف "لقد تخليتم عنهم مرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول فلا تتخلوا عنهم مرة أخرى الآن".
9/12/2023-|آخر تحديث: 9/12/202310:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)