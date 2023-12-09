ذوو الأسرى والمحتجزين يطالبون نتنياهو بالعودة لطاولة التفاوض فورا

تظاهر عدد من ذوي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة باستعادة ذويهم وذلك بعد يوم من إعلان مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية لتحريره.

اقرأ المزيد