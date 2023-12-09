استشهاد وإصابة فلسطينيين بغارة إسرائيلية في خان يونس

استشهد وأصيب العشرات بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خان يونس. وقد وصلت الإصابات إلى مستشفى ناصر في خان يونس.