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استشهاد وإصابة فلسطينيين بغارة إسرائيلية في خان يونس

استشهد وأصيب العشرات بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب خان يونس. وقد وصلت الإصابات إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
9/12/2023