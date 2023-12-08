طائرات الاحتلال تدمر أحد أكبر مساجد دير البلح وسط القطاع

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجد يافا -أحد أكبر مساجد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة- حيث سوته بالأرض مخلفة دمارا كاملا فيه وبالمنطقة المحيطة.

كما طال القصف مستشفى يافا التخصصي الذي كان قد استقبل أعدادا كبيرة من المسنين، ليخرج عن الخدمة بحسب مدير المستشفى الدكتور مشهور المبحوح.

وتضرر المستشفى بشكل كبير -وفق المبحوح- خاصة أقسام العمليات والجراحة والعيادات والطوارئ وكذلك الأجهزة الطبية استمرارا لحملة الاحتلال على القطاع الصحي ليدفع المواطنين للرحيل والتهجير.