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تشييع جثامين 6 شهداء في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو لتشييع جثامين 6 من شهداء المقاومة الفلسطينية سقطوا عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

 

 

 

 

8/12/2023