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هدوء حذر في جنين بعد اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة
قال شهود عيان إن 30 آلية عسكرية إسرائيلية خرجت من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة باتجاه حاجز جلمة العسكري، وذلك بعد اقتحام واشتباكات عنيفة استمرت ساعات بين قوات الاحتلال والمقاومة.
وعادت الحركة إلى الشوارع في مدينة ومخيم جنين، لكنها كانت حذرة خشية وجود قناصة إسرائيليين في المنطقة أو عودة الآليات مجددا، حسب ما نقله مراسل الجزيرة حسان مسعود.
وأدى الاقتحام إلى استشهاد سيدة واحدة على الأقل برصاص الاحتلال، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين ونقلهم للمستشفيات
تقرير: حسان مسعود
6/12/2023