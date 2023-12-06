مشاهد توثق آثار قصف تعرض له منزل عائلة البرش شمال غزة

حصلت الجزيرة على صور تتضمن مشاهد توثق المجزرة التي تعرضت لها عائلة البرش في جباليا البلد بشمال قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي أمس الثلاثاء.