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كاميرا الجزيرة توثق تكدس جثث الشهداء في مستشفى كمال عدوان

وثق الصحفي أنس الشريف تكدس جثث الشهداء في مستشفى كمال عدوان، وتواصل القصف على المستشفى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. التفاصيل في هذا التقرير.
5/12/2023