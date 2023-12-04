أصبح حفرة.. طيران الاحتلال يقصف مبنى ملاصقا لمستشفى المعمداني

بثت قناة الجزيرة مشاهد لآثار الدمار الكبير الذي لحق بمبنى ملاصق لمستشفى المعمداني شمال قطع غزة، والذي تحول إلى حفرة كبيرة وركام.

وفي اتصال هاتفي مع الجزيرة قال أحمد اللوح مدير العمليات والطوارئ بقسم الخدمات الطبية بمستشفى المعمداني إن إسرائيل لا تزال تستهدف المناطق القريبة من المستشفى المعمداني طوال اليوم، وسمع صوت القصف خلال المحادثة أكثر من مرة. وأكد اللوح عجزهم تماما عن تقديم الخدمات الإسعافية للجرحى والمصابين بشكل كامل.