قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة وسط غزة

استشهد 13 شخصا وأصيب آخرون جلهم من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.