جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة ولا يسمح بنشر الأعداد مرة واحدة

ينشر جيش الاحتلال أعداد قتلاه في قطاع غزة بطريقة جزئية ليخفف من وطأتها على الشارع الإسرائيلي، في حين تشير المعطيات إلى تزايد هذه الأعداد مع استمرار الحرب.

ينشر جيش الاحتلال أعداد قتلاه في قطاع غزة بطريقة جزئية ليخفف من وطأتها على الشارع الإسرائيلي، في حين تشير المعطيات إلى تزايد هذه الأعداد مع استمرار الحرب.

ويتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في غزة، حيث تضاعف عدد قتلاه منذ انتهاء الهدنة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق دراسة أعدها المعهد اليهودي للدراسات الأمنية.

تقرير: نجوان سمري