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الدفاع المدني ينتشل مصابين من تحت أنقاض منزل شرقي غزة

رصدت كاميرا الجزيرة عمليات انتشال طواقم الدفاع المدني مصابين من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
31/12/2023