أهالي غزة من نزوح إلى نزوح بحثا عن الأمن والعلاج لأطفالهم

بثت الجزيرة مقاطع فيديو لنازحين بدير البلح وسط قطاع غزة يروون فيها تفاصيل رحلة نزوحهم المستمرة في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 86 يوما.

وقالت إحدى النازحات إنهم يعيشون حياة صعبة بسبب النزوح من مكان إلى آخر، مشيرة إلى أنهم تنقلوا بين 4 أمكنة حتى الآن، ولا توجد خيام تؤويهم ولا حليب لأطفالهم.

وعبر عدد من النازحين عن معاناتهم مع انعدام الدواء لعلاج الأطفال والمرضى، وأنهم مجبرون على النزوح من مكان إلى آخر بحثا عن ملجأ آمن لأسرهم.