صمود المقاومة الاستثنائي يخيّب رهانات واضعي حسابات العدوان على غزة

خيّب صمود المقاومة الفلسطينية الاستثنائي رهانات من وضعوا حسابات العدوان على غزة في غرف العمليات الحربية الإسرائيلية.

وكان همّ قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة هو مناقشة ماذا سيفعلون في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وكانوا يظنون أنهم لا يحتاجون لأكثر من أيام أو أسابيع لينجزوا أهدافها المعلنة، وفي مقدمتها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واسترداد "أسراهم"، فضلا عن ترميم "أسطورة" جيشهم التي تهاوت بعد 8 عقود من إدمانه الانتصار على جيوش كبرى وجرارة في بضع ساعات.

تقرير: ماجد عبد الهادي