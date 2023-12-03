مشاهد مروعة لضحايا قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لمشاهد مروعة وأوضاعا مأساوية جراء قصف إسرائيلي لمنزل سكني تابع لعائلة أبو عيطة قرب مفترق نصار في مخيم جباليا.

وكشف الفيديو -الذي أعده الصحفي أنس الشريف للجزيرة- سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، كما أظهرت المشاهد الجهود التي يقوم بها مواطنون لانتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات، في ظل الصعوبات التي تعترض وصول فرق الدفاع المدني والإنقاذ الطبي.